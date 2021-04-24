Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Konuşmada, Bayramov’un, ABD Başkanı Biden’ın bugün yapmış olduğu açıklama çerçevesinde Türkiye’ye olan desteğini vurguladığı ve tarihin çarpıtılarak yeniden yazılmasının kabul edilemez olduğunu ifade ettiği belirtildi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
24.04.2021 - 22:21 | Son Güncelleme: 24.04.2021 - 22:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
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