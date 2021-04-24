Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz günlerde Bali Adası açıklarında yapılan tatbikat sırasında kaybolan, Endonezya Deniz Kuvvetleri’ne ait bir denizaltının battığının açıklandığı ve 53 kişilik mürettebatın tamamının hayatını kaybettiği büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim kazada yaşamını yitirenler için kardeş Endonezya Halkına, Hükümetine ve Silahlı Kuvvetlerine içten taziyelerimizi iletiyoruz” ifadeleri yer aldı.