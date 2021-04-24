Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz günlerde Bali Adası açıklarında yapılan tatbikat sırasında kaybolan, Endonezya Deniz Kuvvetleri’ne ait bir denizaltının battığının açıklandığı ve 53 kişilik mürettebatın tamamının hayatını kaybettiği büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim kazada yaşamını yitirenler için kardeş Endonezya Halkına, Hükümetine ve Silahlı Kuvvetlerine içten taziyelerimizi iletiyoruz” ifadeleri yer aldı.
Türkiye’den Endonezya’ya taziye mesajı
24.04.2021 - 22:28 | Son Güncelleme: 24.04.2021 - 22:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı, Endonezya’da meydana gelen denizaltı kazasında 53 mürettebatın hayatını kaybetmesi nedeniyle Endonezya halkına taziyelerini iletti.
Etiketler : Türkiye,Endonezya,taziye,
785373 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/785373.aspx
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