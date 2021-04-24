Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilik tarafından yapılan açıklamada,”Eren-7 (Mercan-Munzur) Operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Ovacık Kırsalında bugün de devam eden operasyonda 15 sığınak imha edilmiştir. İmha edilen sığınaklar içerisinde, 5 adet EYP, 2 adet piknik tüpü, 12 adet büyük pil, 8 metre elektrik kablosu, 105 metre sera naylonu, 200 metre branda, 1 adet kamera, 1 adet çanak anten ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.