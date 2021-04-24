Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tebrikler şampiyon. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan v
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan 10. kez Avrupa şampiyonu olan Kayaalp’e tebrik mesajı
24.04.2021 - 23:58 | Son Güncelleme: 25.04.2021 - 00:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 10. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp’i tebrik etti.
Etiketler : fuat oktay,
785388 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/785388.aspx
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