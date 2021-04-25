Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak 10'uncu kez Avrupa Şampiyonu olan milli sporcumuz Rıza Kayaalp'i gönülden kutluyorum. Bu gururu bize yaşattığın için sonsuz teşekkürler Rıza." ifadelerini kullandı.