Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak 10'uncu kez Avrupa Şampiyonu olan milli sporcumuz Rıza Kayaalp'i gönülden kutluyorum. Bu gururu bize yaşattığın için sonsuz teşekkürler Rıza." ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanı Altun, Avrupa şampiyonu milli güreşçi Kayaalp'i kutladı
25.04.2021 - 00:54 | Son Güncelleme: 25.04.2021 - 00:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak 10'uncu kez Avrupa Şampiyonu olan milli sporcu Rıza Kayaalp'i tebrik etti.
Etiketler : Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun,
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