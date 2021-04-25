Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çelik, Twitter'da ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine ilişkin paylaşımda bulundu.

"Tarihi, siyasi normalleşmeyi tehlikeye sokan bir husumet alanı gibi kullananlar aynı yanlışla mutlaka yüzleşmek zorunda kalırlar." değerlendirmesinde bulunan Çelik, şunları kaydetti:

"Siyaset ve diplomasi, tarihi yargılama ve husumet alanı olmaktan çıkardığı müddetçe başarılıdır. Tarihi siyasi yük haline getirmeye çalışanlar sadece kendi yüklerini artırırlar. Tarih bir yargılama alanı olsaydı, biz değil, bizi suçlayanlar defalarca mahkum olurdu."