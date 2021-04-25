Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bu sabaha karşı meydana gelen patlama ve akabinde çıkan yangında en az 30 hasta ve hasta yakınının öldüğünün büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu elim hadisede yaşamını yitirenler için kardeş Irak halkı ile Irak hükümetine başsağlığı diliyor, yaralıların bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (bağımsız) Üyesi Ali Beyati, Bağdat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangın sonucu ölü sayısının 35 ile 40 arasında olduğunu duyurmuştu.