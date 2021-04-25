Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir atölyede ruhsatsız silah üretimi yapıldığı istihbaratını aldı. Yürütülen soruşturma kapsamında O.K. adlı kişinin Pendik’te atölyede silah ürettiği, imal edilen bu silahların da N.A. adlı şahıs tarafından piyasaya sürülerek yasa dışı ticaretinin yapıldığını belirleyen polis, dün operasyon için düğmeye bastı. Zanlılardan N.A., dün saat 19.00 sıralarında Ataşehir ilçesi İnönü Mahallesi Kayışdağı Caddesi'nde aracıyla giderken polis ekiplerince gözaltına alındı. Durdurulan otomobilde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, olayın diğer şüphelisi O.K. ise Maltepe’nin Altayçeşme Mahallesi'nde yakalandı. O.K.’nin Maltepe’deki evinde ve Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi'ndeki silah imalatı yaptığı atölyede yapılan aramalarda 8 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 33 fişek, çeşitli silah parçaları ve 10 boş şarjör ile 15 namlu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler,, “yasa dışı silah ticareti” suçundan bu sabah adli makamlara sevk edildi.