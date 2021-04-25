Türkiye'de son 24 saatte 260 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 38 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 347 kişi hayatını kaybetti
25.04.2021 - 19:34 | Son Güncelleme: 25.04.2021 - 19:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye'de son 24 saatte 260 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 38 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : koronavirüs,
785582 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/785582.aspx
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