Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Piyanist ve besteci Fazıl Say: Amerika, ‘Kızılderili soykırımı’ ve Japonya’ya attıkları atom bombalarının, Orta Doğu’da uyguladığı vahşi ‘böl ve yönet’ işgalciliğinin milyonların ölümüne sebep olmasının hesaplaşmasını yapmadan; (ABD’nin) diğer ülkelerle uğraşması artık ciddiye alınamaz. Önce kendini düzelt.

Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, “Madem bu Ermeni soykırımı yalanını tanımak iç siyasete dönük bir gaz alma operasyonu ise o zaman bizim hükûmet de Türkiye’nin iç siyasetine yönelik bir gaz alma operasyonu yapıp benzer bir uygulamayı devreye sokabilir” şeklinde görüşlerini aktardı.

Yönetmen Murat Şeker: Ataları, tarihin en büyük soykırımını yapmış ‘beyaz adam’, bugün racon kesiyor. Belli ki Türkiye artık onlar için ‘stratejik’ ortak değil.

Ressam Bedri Baykam: Biden’ın bugün verdiği demeç, mantık dışı ve tek yönlü, yargısız infaz yapmaktan çekinmeyen sorumsuz ve tarihçi yaklaşım ciddiyetinden uzak bir koca oportünist fiyaskodur.

Yapımcı prodüktör Polat Yağcı: Soykırım yapmışız... Kim demiş? Amerikan Başkanı... Hani şu 1492’de Kızılderilileri katleden, 1945’te Japonya’ya atom bombası atan, 1955’te Vietnam’ı, 1990’da Irak’ı, 2001’de Afganistan’ı kana bulayan Amerika’nın başkanı...

Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu: En azından her sene “acaba ne diyecek?” anlamsız sorunun cevabını beklememize gerek kalmadı.

Oyuncu Ahmet Yenilmez: 1915 olayları, Türk’ün var olma yok olma savaşıdır! Joe Biden’in lakırdısı Türk’e kefen biçmektir!

Şarkıcı Alişan: Soykırım arayanlar kendi tarihlerinde defalarca yaptıkları soykırımları bulabilir.