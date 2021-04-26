Altun, "Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlayan açıklamasını talihsiz, hadsiz ve hükümsüz olarak addediyoruz ve reddediyoruz" ifadesini kullandı.
Fahrettin Altun: Katiller için hesap vakti
26.04.2021 - 10:38 | Son Güncelleme: 26.04.2021 - 10:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fahrettin Altun, "(6-8 Ekim olayları) Bu cinayetlerin failleri bugün hakim karşısına çıkıyor. Katiller için hesap vakti. Bizim adalete inancımız tam" dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : Fahrettin Altun,
785699 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/785699.aspx
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