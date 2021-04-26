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Akar: Tarihi gerçekleri inkar ve çarpıtmaktan başka bir anlam taşımamaktadır
26.04.2021 - 10:40 | Son Güncelleme: 26.04.2021 - 10:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: ABD Başkanı'nın 1915 olaylarına ilişkin 'soykırım' ifadesini kullanması ile ilgili, "Tarihi gerçekleri inkar ve çarpıtmaktan başka bir anlam taşımamaktadır." dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,
785700 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/785700.aspx
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