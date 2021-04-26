Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kıran, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bu barbarlığı lanetliyoruz. Fransız makamlarından beklentimiz, Türk toplumunun her bir ferdinin güvenliğinin sağlanması, saldırganların derhal yargı önünde hesap vermeleridir. Vatandaşlarımızı arayarak geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Konunun yakından takipçisiyiz."

Olay

Fransa'nın Saint-Die-Des-Vosges'un Kellerman Mahallesi'nde yaklaşık 40 kişilik Ermeni bir grup, Türk ailenin evine girerek saldırı gerçekleştirmişti.

Ermeni grubun Türk ailesine saldırması sonucu 4 kişi yaralanmıştı.

Fransa’da Ermeni grup Türk ailesine saldırdı: 4 yaralı Fransa'nın Saint-Die-Des-Vosges kentinde yaklaşık 30 kişilik Ermeni bir grubun Türk ailesine evinde saldırması sonucu 4 kişi yaralandı, 3 kişi hastaneye kaldırıldı.