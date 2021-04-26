Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası kamuoyunu bilgilendiren açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgınına yönelik yeni tedbirleri açıklayan Cumhurbaşkanı, eğitim süreciyle ilgili merakla beklenen kararı duyurdu.

YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Buna göre, Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verileceği açıklandı.

Ayrıca tüm sınavların erteleneceği de belirtildi.

TÜM SINAVLAR ERTELENECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili söyledikleri şu şekilde: "Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir."

MEB: SINAVLAR 17 MAYIS SONRASINA ERTELENDİ

Öte yandan, konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 3 Mayıs sonrasındaki sınavlar, 17 Mayıs sonrasına ertelendiği duyuruldu.