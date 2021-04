Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Gaziantep Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Celal Pekdoğan, ABD Başkanı Joe Biden’in 'soykırım' dediği 1915 olaylarına ilişkin gazetemize önemli açıklamalarda bulundu.

‘Soykırım’ sözünün büyük bir iftira olduğunu ifade eden Celal Pekdoğan, Ermeni komitacıların 1820-1915 aralığında 40 kanlı isyana imza attığını ve 950 ila 1 milyon Müslüman’ı katlettiğini söyledi. “Her bölgede kan döktüler” diyen Celal Pekdoğan şunları söyledi: Osmanlı idaresinin 1915 yılında çıkardığı kanunun ismi “Sevk ve İskân Kanunu Muvakkatesi’’ yani ‘’Geçici Sevk ve İskan Kanunu. Dönemin hiçbir resmî yazışmasında tehcir ibaresi yer almaz. Bununla birlikte Ermeni kelimesi de geçmez. Bu olay daha sonraları Ermeni diasporası tarafından aleyhte propaganda amaçlı tehcir olarak tanımlandı. Sevk ve İskân Kararı’na tehcir demek mümkün değil çünkü bu insanlar sınır dışı edilmedi. Yine Osmanlı topraklarına yerleştirildiler ve adı üzerinde geçici bir uygulamaydı. Adı üzerinde geçici olan karar 30 Aralık 1918 yılında yeniden değiştirildi ve binlerce Ermeni eski bölgelerine tekrar döndü. Osmanlı tarihinde bu ve benzeri uygulamalar farklı zamanlarda Türk boyları içinde alındı ve birçok aşiret yaşadığı beldelerden çok daha uzak şehirlere gönderildi.

HER YERDE KAN DÖKTÜLER

Ermeni çeteler, Padişah’a suikast dâhil Anadolu’nun hemen her yerinde kan döktü. Düşman namına casusluk yaparak vatana ihanet etti. Osmanlıyı işgale çalışan her düşmanla iş birliği yapıp gönüllü müfreze alayları kurdular. Tüm bu ihanet ve cinayetlere rağmen Osmanlı Ermeni topluğunu topyekûn hedef almadı. Mahkemeler kurup suçluları yargıladı. Olaylar kontrol edilmez noktaya geldiğinde ise Sevk ve İskân Kanunu devreye girdi. O dönem Osmanlının bir bölgesinden diğer illerine yollanan Ermenilerden tek bir nefer, Osmanlı ordusu tarafından öldürülmedi. Yaşanan zorlu şartlara rağmen Osmanlı idarecileri, sevk esnasında çok büyük tedbirler aldı.

ABD, ZEMİN HAZIRLADI

Celal Pekdoğan’ın açıklamalarında dikkat çeken kısımlardan biri de her ne kadar Ermeni isyanları Fransız işgal döneminde artsa da Osmanlı coğrafyasında ilk fitne tohumları ABD tarafından atıldı. ABD’nin 1896 yılında kurduğu ‘’Yakın Doğu Örgütü’’ Osmanlı topraklarında yardım kuruluşu adı altında ilk Ermeni isyanının tohumlarını ekti. Anadolu topraklarından alınan binlerce Ermeni’ye ideolojik eğitim yanında savaş talimleri yaptırdılar. Daha sonrasında ise yeniden Osmanlı topraklarına gönderilip silah ve cephane tedarik ettiler. Celal Pekdoğan, bu süreçte ABD’nin 1880 yılında ilan edilen “Birleşik Ermeni Cemiyeti”nin oluşumunda büyük etkisi olduğuna ve Amerikan hastaneleri ve Amerikan kolejlerinin de Osmanlı aleyhinde yürütülen faaliyetlerde üstlendiği kritik misyona özel vurgu yaptı. Pekdoğan’ın dikkat çektiği bir diğer husus ise katliamların başaktörü olan Ermeni terör örgütü Hınçak’ın 1887 yılında İsviçre’deki kuruluşu ve Taşnak’ın ise 1890 yılında Tiflis’teki ilanında ABD’nin önemli rolü var.