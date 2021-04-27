Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Akar'ın Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan taziye mesajında, " Kahraman silah arkadaşımız 26 Nisan 2021 yılında şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadesi kullanıldı.