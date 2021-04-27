Bakan Akar'ın Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan taziye mesajında, " Kahraman silah arkadaşımız 26 Nisan 2021 yılında şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadesi kullanıldı.
Bakan Akar'dan Şehit Piyade Er Çalım için taziye mesajı
27.04.2021 - 05:53 | Son Güncelleme: 27.04.2021 - 06:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım için taziye mesajı yayımladı.
Etiketler : hulusi akar,şehit,
785883 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/785883.aspx
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