Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığından açıklamada, Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının planlandığı gibi sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Avaşin-Basyan bölgesindeki Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında şehit düşen kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım'ın kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Kahraman şehidimizin saldırıya uğradığı bölgede tespit edilen 1 PKK'lı terörist, silahlarıyla beraber kaçamadan etkisiz hale getirildi."

"3 PKK’lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Avaşin-Basyan bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonunda bir mağaraya gizlenen 3 PKK’lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen toplam PKK’lı terörist sayısının 37 olduğu kaydedildi.