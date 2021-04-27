Arnavutluk’ta düzenlenen operasyonda Faruk Fatih Özer yakalanamazken, Özer'i saklayanlar gözaltına alındı.
Thodex dolandırıcısı Faruk Fatih Özer'i saklayanlar yakalandı
27.04.2021 - 16:35 | Son Güncelleme: 27.04.2021 - 17:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika haberine göre; Arnavutluk’ta düzenlenen operasyonda Faruk Fatih Özer yakalanamazken, Özer'i saklayanlar gözaltına alındı.
Etiketler : Thodex,Faruk Fatih Özer,
785996 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/785996.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER