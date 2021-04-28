Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaan Zenginli / İstanbul

Başkonsolos Yardımcısı Wang Fei, Türkiye'nin pandemiyle mücadele konusunda aldığı kararların gayet doğru olduğunu söyledi. Gazetemizin sorusunu cevaplayan Wang Fei son dönemde Çin’den gelen Sinovac aşılarında teslimat sorunu yaşandığı iddiasına cevap verdi. Wang Fei “Çin hükûmeti ve Türkiye Sağlık Bakanlığı temas hâlinde. Üretim devam ediyor. Biz yalnızca Türkiye’de değil, Brezilya ve Şili gibi birçok ülkeye de bu aşısı veriyoruz. Çin’de 200 milyon kişi aşılandı. Herhangi bir olumsuz durum ile karşılaşılmadı. Hem Türkiye’nin hem de diğer ülkelerin taleplerini karşılamaya çalışacağız. Türkiye’nin pandemi döneminde aldığı tedbirler gayet doğru. Çin’de daha sıkı önlemler alınıyor. Bazıları için bu kararlar sorun olabilir ancak salgının önüne geçebilmek için bu yaptırımları uygulamak zorundasınız” diye konuştu.

TÜRKİYE'YE YATIRIMA DEVAM

Öte yandan Çin ile Türkiye’nin ayrılmaz bir partner olduğunu söyleyen Başkonsolos Yardımcısı Wang Fei, Çinli şirketlerin Türkiye’de yeni yatırımlar yapacağını belirtti. Wang Fei “Çin ile Türkiye’nin ekonomik ilişkileri son dönemde ivme kazandı. Pandemiye rağmen iki ülke ticareti yüzde 17 artış gösterdi. Özellikle Çinli şirketlerin Türkiye’deki yatırım iştahı artıyor. Başta Ulaştırma, enerji, finans ve telekomünikasyon konusunda yatırımları hızlandırdılar. Ülkenizin jeopolitik konumu ve yatırım fırsatları, bu artışta etkili oldu. Yakın zamanda Xiaomi ve Oppo gibi markalarımızın Türkiye’de yatırım yaptığını gördük. Bu yatırımların montaj değil, doğrudan yabancı yatırım olması önemli. İstihdam sağlıyor ve ekonomiye katkı sunuyor. Yaptığımız görüşmelerde Çinli şirketlerin Türkiye’de yatırımlarına devam edeceğini öğrendik. İki ülkenin ticari ilişkilerinin büyümeye devam edeceğini öngörüyoruz” açıklamasında bulundu.