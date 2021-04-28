Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakaların düşmesinde kısıtlamaların etkisinin olduğunu belirterek “Vakalardaki bayram sonrası hedefimiz 10 binin altına düşmek” dedi. Vatandaşı aşı olmaya ikna etme oranının yüzde 84’lere çıktığını söyleyen Koca bu çalışmaların devam ettiğini ifade ederek “Vatandaşlar aşının yan etkilerinden korkuyor. Bu yüzden aşı olmak istemiyor. Ancak biz aşının koruyuculuğunu anlattığımızda ikna oluyor. Giderek artıyor. Yüzde 80-84’lere kadar çıktık. Ama biz bunu 90 ve üstüne çıkarmak istiyoruz” diye konuştu. Vakalardaki bayram sonrası hedefin 10 binin altına düşmek olduğunu aktaran Koca “Vakaların düşmesinde kısıtlama daha belirgin. Teması azalttığınızda bulaşı önlüyorsunuz. Aşının etkisi henüz başlamadı. Aşılama 65 yaş üstünden, 40-65 yaşa kaydı. Toplamda, 21 milyon 507 bin doz aşılama yapıldı. Hastanedeki yaş ortalaması da düştü. Önümüzdeki dönemde kısıtlamayla birlikte aşıyı sürdürmemiz gerekiyor” ifadesini kullandı. Koca ayrıca, vaka sayılarının düşmesi konusunda herkesin tedbirlere uyması gerektiğinin bir kez daha altını çizdi. Sputnik V aşısı için Rusya ile sözleşme imzalandığını söyleyen Koca “Üretim dışında gelecek bir parti var. Kaç milyon dozluk bir sözleşme yapılacağı bir iki gün içinde netleşir” ifadelerini kullandı. Muhtarların bu hafta itibarıyla aşılanmaya başlayacağını kaydeden Koca “Avukatlara da başlayacağız. Yaş itibarıyla öncelik vereceğiz. Şimdi listeleri alıyoruz. Özellikle yaşı aşağı indireceğiz” dedi.