Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin göz bebeği yerli ve millî üretimin merkezi Savunma Sanayii Başkanlığındaki casuslara göz açtırılmıyor. Zorlu şartlarda mühendislerimiz tarafından geliştirilen helikopter, gemi ve silah sistemleri bilgilerinin sızdırıldığı soruşturmada ikinci dalga için düğmeye basıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, 27 Ocak’ta başlatılan operasyon kapsamında "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini temin ve askerî casusluk" suçlarından, 2'si emekli albay, 1'i emekli astsubay, 1'i sivil 4 kişi yakalanmıştı. Yakalanan kişilerde ele geçen dijital veriler, Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinde görevli uzman polislerden oluşan analiz ekiplerince incelendi. Elde edilen veriler ve mesaj trafiklerini tek tek ele alan özel ekip, "çok gizli" olduğu değerlendirilen çok sayıda mesajlaşmayı deşifre etti.

SUÇLARI TEYİT EDİLDİ

Mesaj trafiklerinden elde edilen askeri ve stratejik bilgilerin gizlilik derecesini tespit etmek üzere TEM Şube Müdürlüğü, Deniz Kuvvetleri ve Millî Savunma Bakanlığı ile Başsavcılığın koordinasyonunda bir komisyon kuruldu. Komisyon, "devletin gizli kalması gereken bilgilerinin zanlılar tarafından yabancı menşeli şirketlere aktarıldığını" teyit etti.

Ocak ayında yakalanan zanlıların ifadeleri ve komisyon raporları doğrultusunda genişletilen delillendirme çalışmaları sonrası operasyonlara devam edildi.

Bu doğrultuda haklarında gözaltı kararı verilen ikisi Savunma Sanayii Başkanlığı çalışanı, biri emekli albay, biri muvazzaf albay, biri muvazzaf yarbay, biri muvazzaf binbaşı, üçü özel sektör çalışanı olmak üzere dokuz şüpheliden altısı gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı çıkarılan diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

BU İLK DEĞİL

* TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mahmut F. Akşit "Yerli motorumuz test aşamasında birçok sabotaja, projenin başındaki isim de suikastlara maruz kaldı" demişti.

* Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Tanrıverdi, Ankara'da tutuklanmıştı. Tanrıverdi'nin geliştirilen yerli piyade tüfeğine ilişkin sırları, 200 bin lira ve 300 bin dolar karşılığı satmaya çalıştığı ortaya çıkmıştı.