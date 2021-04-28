MSB, Hava Piyade Uzman Çavuş Savaş Tosun'un, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini duyurdu. MSB sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Antalya’daki Hava Meydan Komutanlığımızda görev yapan Hava Piyade Uzman Çavuş Savaş Tosun, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, değerli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileriz."
MSB: Uzman Çavuş Tosun, Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede vefat etmiştir
28.04.2021 - 10:22 | Son Güncelleme: 28.04.2021 - 10:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB),Hava Piyade Uzman Çavuş Savaş Tosun, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat ettiğini açıkladı.
MSB, Hava Piyade Uzman Çavuş Savaş Tosun'un, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini duyurdu. MSB sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Kaynak: İHA
Etiketler : asker,şehit,Hava Piyade Uzman Çavuş Savaş Tosun,
786143 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/786143.aspx
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