Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Azerbaycan ordusunun kahraman askerleri, Isparta'da bulunan Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı ile Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığındaki 6 haftalık komando temel eğitimlerini başarıyla tamamladı. Kardeşlerimiz için kurs kapanış töreni icra edildi." ifadelerine yer verildi.
Azerbaycan ordusu askerleri Isparta'da komando eğitimi aldı
28.04.2021 - 13:02 | Son Güncelleme: 28.04.2021 - 13:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan ordusu askerlerinin Isparta'da komando eğitimi aldığını bildirdi.
Etiketler : milli savunma bakanlığı,azerbaycan,ısparta,
786203 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/786203.aspx
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