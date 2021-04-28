Çavuşoğlu, konuyla ilgili Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Peter Maurer'le görüştük. Dünyadaki insani krizleri değerlendirdik." ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Maurer ile görüştü
28.04.2021 - 18:26 | Son Güncelleme: 28.04.2021 - 18:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'de Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Peter Maurer'le bir araya geldi.
Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
786287 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/786287.aspx
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