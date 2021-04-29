Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden’ın telefon görüşmesinin ardından gözler haziran ayında Brüksel’de yapılması beklenen NATO liderler zirvesine çevrildi. İki lider, NATO zirvesi kapsamında yüz yüze görüşmek üzere mutabık kalırken, Ankara-Washington arasındaki çözüm bekleyen konular da gündeme geldi. Bu kapsamda iki ülke arasında gerilime neden olan ve Rusya’dan tedarik edilen S-400 hava savunma sistemleri, Türkiye’ye teslim edilmeyen F-35 savaş uçakları ile terör örgütleri PKK/YPG ve FETÖ konusu gündemdeki en kritik konu başlıkları arasında bulunuyor. İki liderin gündeminde, Rusya’dan satın alınan S-400 uzun menzili hava savunma sistemleri en kritik başlık olarak öne çıkacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400’lerin taarruz değil, savunma sistemi olduğunu ve bu konuda geri adım atılmayacağı bir kez daha vurgulayacak. Görüşmede, Rusya’dan tedarik edilen S-400 sistemlerini bahane ederek Türkiye’nin F-35 savaş uçağı projesinden çıkarılması da masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin F-35 savaş uçaklarının müşterisi olmadığını, projenin başından bu yana üretime en önemli katkıyı sunan ülkelerin başında Türkiye’nin olduğunu vurgulayacak. F-35 projesinde Türk savunma şirketlerinin öneminin altını çizecek olan Erdoğan, Türkiye’nin programdan çıkarılmasıyla F-35 projesinde yaşanan aksaklıklara ve artan maliyete dikkat çekecek. FETÖ dosyasına da ayrı bir parantez açılacak.

PKK/YPG’YE YARDIMI KESİN

Brüksel'deki toplantıda Erdoğan’ın bir diğer önemli gündem maddesi ise terör örgütü PKK/YPG ve bu örgütün ABD ile olan ‘sıkı’ ilişkisi... Bu kapsamda Erdoğan, ABD Başkanı Biden’a PKK/YPG konusunda Ankara'nın hassasiyetlerini ifade edecek. Erdoğan ayrıca, 1915 olayları için “soykırım” ifadesini kullanan ABD Başkanı Biden’a tepkisini yüz yüze de ifade edecek. Atılan bu adımın Türkiye-ABD ilişkileri zehirlediği ve karşılığı olacağını vurgulayacak.