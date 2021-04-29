Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK’lı terörist SİHA'larımız ile etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42’ye yükseldi" denildi.
MSB açıkladı! 5 terörist etkisiz hale getirildi
29.04.2021 - 09:51 | Son Güncelleme: 29.04.2021 - 10:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında tespit edilen 5 PKK'lı teröristin SİHA'lar ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Etiketler : msb,terörist,pkk,
786414 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/786414.aspx
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