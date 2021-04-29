Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK’lı terörist SİHA'larımız ile etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42’ye yükseldi" denildi.