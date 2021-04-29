Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Eren-2 Operasyonu'nda, Diyarbakır Lice kırsalında 5 terörist daha etkisiz. Bu ülkenin yiğit evlatları, kahraman jandarmamıza helal olsun." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan operasyona ilişkin yapılan açıklamada ise "Eren-2 Operasyonu" kapsamında, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve jandarma özel harekat (JÖH) birliklerince, İHA/SİHA, Atak helikopteri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının desteğiyle operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda, aralarında sözde özel güç sorumlusunun da bulunduğu bölücü terör örgütü PKK mensubu 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.