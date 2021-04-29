İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle, bugün saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs pazartesi günü 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi özellikle Ankara'dan yola çıkan vatandaşlar, Çankırı girişinde yoğunluk oluşturdu. Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi gidecekleri adrese ulaşmak isteyen sürücüler nedeniyle oluşan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.
Öte yandan kara yolundaki trafik akışında yaşanan aksamalara polis ve jandarma ekiplerince müdahale ediliyor.
Ayrıca, Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince farklı kentlerden Çankırı'ya gelen vatandaşlara asemptomatik vakaların tespiti için yol üzerinde koronavirüs testi yapıldı.