Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beldağ köyünde kılınan cenaze namazına Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Amasya Milletvekili M. Levent Karahocagil ve Hasan Çilez, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Amasya Belediye Başkan Vekili Özcan Gür, askeri, mülki erkan ile vatandaşlar katıldı. 22 yaşındaki şehidin annesi Semra, babası Cemalettin Gökçe ve iki kardeşi Türk bayrağına sarılı tabutun başında gözyaşı döktü. Şehit annesinin acısını ellerinden tutan kadın asker paylaşmaya çalıştı.

Amasya’nın aynı isim ve soyadlı ikinci şehidi

14 Ağustos 1999 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde vatani görevini yapmaktayken amansız bir ateşli hastalığa yakalanan Amasyalı Hüsamettin Gökçe de şehit olmuştu. 22 yıl önce şehit olan Gökçe'nin hatırası Aydınca köyündeki ilkokulda yaşatılıyor.