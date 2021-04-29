Cumhurbaşkanı Erdoğan, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda, Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisi Açılışı ve Ürün Lansmanı sonrası 4. Kolordu Komutanlığını ziyaret ederek iftarda askerlerle bir araya geldi. İftarda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda askerlerle bir araya geldi
29.04.2021 - 21:43 | Son Güncelleme: 29.04.2021 - 22:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, askerlerle iftarda buluştu.
Etiketler : erdoğan,iftar,haberler,
786564 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/786564.aspx
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