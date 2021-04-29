Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "Tarihi kahramanlıklarla dolu ecdadımızın, bizlere miras bıraktığı kahramanlık destanlarından biri olan Kut'ül-Amare Zaferi'nin 105. yıl dönümünde, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Rabbim bizleri, ecdadımıza ve şehitlerimize mahcup etmesin."