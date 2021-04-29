Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "Tarihi kahramanlıklarla dolu ecdadımızın, bizlere miras bıraktığı kahramanlık destanlarından biri olan Kut'ül-Amare Zaferi'nin 105. yıl dönümünde, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Rabbim bizleri, ecdadımıza ve şehitlerimize mahcup etmesin."
Bakan Soylu, Kut'ül Amare Zaferi'nin 105. yılında şehitleri andı
29.04.2021 - 23:05 | Son Güncelleme: 29.04.2021 - 23:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kut'ül Amare Zaferi'nin 105'inci yıl dönümünde şehitleri andı.
Etiketler : süleyman soylu,haberler,Kut'ül Amare Zaferi,
786574 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/786574.aspx
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