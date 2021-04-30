Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tam kapanmanın 29 Nisan saat 19.00'da başlamasıyla birlikte İBB de 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar uygulanacak kısıtlama kapsamında, toplu taşıma seferlerinde düzenlemeye gitti. İBB’den yapılan açıklamaya göre kısıtlama süresince sağlık çalışanları ve zorunlu görevleri sebebiyle çalışmak zorundaki vatandaşlar için İETT seferleri cumartesi tarifesine göre yapılacağı ve yolcu yoğunluğuna göre sabah ve akşam seferlerin sıklaştırılacağı bildirildi. Metrobüs hattında günde 580 araçla 6 binden fazla sefer düzenleneceğini ve seferlerin 21.00 itibariyle sona ereceğini belirten İBB, Twitter üzerinden de seferlerin 15 dakika aralıklarla yapılacağını duyurdu.

Ancak yeterli gelmeyen bu uygulama ile metro ve metrobüslerde kısıtlama öncesinden daha yoğun bir görüntü oluştu. Bunun üzerine İBB tarafından Twitter’dan “Hatlarımızda yaşanan yolcu yoğunluğu nedeni ile yoğun olan hatlarımızda ek seferler düzenlenmektedir” açıklaması geldi.

Yeni düzenlemeden memnun olmayan vatandaş ise İBB’ye cevabı Twitter üzerinden paylaştıkları “tıklım tıklım metro ve metrobüs’ görselleriyle verdi.



Zorunlu olarak metro ve metrobüs kullanan vatandaşlardan gelen tepkiler ise şöyle:

-“Metro seferlerinin 17 dakika aralıklarla olmasından kaynaklı yoğunluk var! 2 aydır bu hattı kullanıyorum şu görüntü hiçbirinde olmadı!”“Metro hatları yoğun saatlerde 15 dakika aralıklarla çalıştırılamaz. Metrodan metroya aktarma yapanlar 30 dakika beklemek zorunda kalıyor. Bunu hesaplamanız lazımdı.”, “Bu sabah dörtlü vagon tıklım tıklım doluydu. Hem 15 dakika arayla hem de dörtlü vagon olunca yoğunluk kaçınılmaz oldu. Eski sisteme dönün yoksa hasta olacağız. Mecbur işe gitmek zorundayız.”