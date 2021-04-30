Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sputnik V aşısının acil kullanımına onayın bugün verildiğini açıklayarak, "En kısa sürede bu aşı ülkemizde kullanılmaya başlanacaktır. 6 ay içinde 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi bekleniyor" dedi.

Salgın yönetiminde Antalya, Burdur ve Isparta'nın durumunu her yönüyle ele aldık. Bugün virüsün hareket alanlarını kısıtlayacağımız, ona yayılma şansı tanımamak için gayret edeceğimiz sıkılaştırılmış tedbirlerin uygulanacağı 17 günün ilki. Sokağa çıkma kısıtlamasının daha sıkı uygulandığı bu dönem öncesinde tatil beldelerine olağandan daha fazla hareketlilik gerçekleşti. Bu durumun virüsün yayılması için yeni bir fırsat olmaması amacıyla tedbir ve uygulamaları yerinde görmek üzere Antalya'da durum değerlendirmesi yaptık.

Sıkılaştırılmış tedbirlere vatandaşların çok iyi uyum gösterdiklerini gözlemledik, bu durumdan çok memnun olduk

Bugün itibariyle ülkemizde 3. bir aşının daha kullanımına onay verildi. Sputnik aşısının acil kullanım onayını bugün verdi. En kısa sürede bu aşı da ülkemizde kullanılmaya başlayacaktır. Sputnik V aşısının ilk sevkiyatı bu ay olacak. 6 ayda 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmektedir.

2 doz arası sürenin uzatılmasına uygun olduğuna bilim kurulumuz karar vermiştir. Kısıtlamalara uyum iyi seviyelere başladı. Böyle devam etmesi halinde bayram sonrasında çok daha öngörülebilir planlar yapabileceğiz.

Antalya'da son bir haftada vaka sayısı yüzde 35 oranında azaldı.

Bu sözleşme gereği 6 aylık zaman diliminde 50 milyon doz aşının Türkiye'ye gelmesi planlandı. Mayıs ayından itibaren bu aşıların ilk etabının geleceğini söylemek istiyorum. Özellikle mayıs - haziran ayında ne kadar aşının gelebileceği netleşmiş olacak.

HİNDİSTAN VARYANTI

Mutasyonla ilgili ağırlıklı İngiliz varyantı görülmekte. Güney Afrika ve Brezilya varyantını da gördüğümüzü ifade etmiştim. Hindistan varyantı olarak bilinen varyantın 5 vakada görüldüğünü ifade etmiştim. Bu sayıda artış söz konusu değil. Görülen 5 vakada ciddi bir sorun yok.

Sinovac aşısını yapılan sözleşmeyle erken dönemde nisan ayı sonu itibariyle sözleşme gereği 100 milyon aşının gelmesi gerekiyordu. Ama özellikle üretilen ülke kendi vatandaşları için öncelikle kullanmak istediğinden bu aşı miktarı gelmemiş oldu. Özellikle tedarikte yaşanan son günlerde olumlu gelişmelerde sevkiyatında önümüzdeki günler tekrar başlayabileceğini söylemek istiyorum. Şu an toplam Biontech ve Sinovac aşısı olarak 6 milyon doz aşımız var. 23 milyona yakın doz aşı yapıldı. Dün Uğur hoca ile tekrar görüştüğümde mayıs ayı için 1 milyon doz daha aşı geleceğini haziran ayı içinde 30 milyon doz sorun olmadığını. Gelecek hafta salı veya çarşamba günü bu konuyu netleştirmiş olacağız. Sputnik aşısı mayıs ayı devamında 50 milyon doz aşıyla birlikte önümüzdeki dönemde haziranla birlikte daha yoğun aşının geleceğini 40 yaş üstü vatandaşımızı özellikle aşılama noktasında kararlıyız. Yaz dönemi itibariyle de 18 yaş ve üstü herkesin aşılanması için yoğun bir çaba içerisindeyiz.