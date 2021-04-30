Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Yıldırım Harekatı'nda Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Toprak ve Hakkari’de düzenlenen operasyonda yaralanarak hastanede tedavi gören Mehmet Kırmızı şehadete yükseldi. Kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.