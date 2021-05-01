Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak’ın Kuzeyi’nde yürütülen Pençe - Yıldırım Harekatı’nda 25 yaşındaki sözleşmeli er Müslüm Toprak şehit oldu. Şehidin Bağcılar’daki baba evine acı haber ulaştırıldı. Sokağa ve evinin balkonuna Türk bayrağı asıldı. Akrabaları ve sevenleri acılı aileyi yalnız bırakmadı. Polis ve sağlık ekipleri şehidin evi önünde güvenlik ve tedbir amaçlı hazır bulundu.

Şehit Müslüm Toprak’ın ağabeyi Remzi Toprak, “Hepimizin başı sağ olsun. Ateş düştüğü yeri yakar. İçimiz yanıyor. Velakin güçlüyüz. İnşallah kardeşimiz şehit oldu. Allah’ın rahmetine kavuştu. Rabbim bizi onun şefaatine nail eylesin. Allah kimsenin evine ateş düşürmesin. Dilerim ki herkes sağ salim evine gelsin. Evlatlarımız acı çekmesin. Hainlere Allah fırsat vermesin. Onların uzattığı her şey taş olsun. Vatan sağ olsun” dedi.

Hakkari’de şehit düşen Müslüm Toprak’ın cenaze töreni, öğlen 14:00 gibi Kirazlı Mahallesi 1226. Sokak’ta bulunan adresinde gerçekleştirilecek. Cenaze namazı ikindi vaktine müteakip Ataköy 5. Kısım Camii’nden kaldırılarak Edirnekapı Şehitliği’ne defnedilecek.