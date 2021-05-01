Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birbiri ardına patlak veren kripto dolandırıcıların ardından Cumhurbaşkanlığı harekete geçti. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler yönetmeliğine dahil edildi.

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, kripto para platformları, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi için alınan önlemlerden yükümlü olacak. Aynı kararla, faizsiz konut sisteminde faaliyet gösteren tasarruf finansman şirketleri de bu önlemlerin yükümlüsü oldu. Kripto para platformları ile faizsiz konut şirketleri, belli bir tutarın üstündeki her işlem sırasında ayrıntılı kimlik tespiti yapacak. Olağan dışı büyüklükteki işlemlerle makul hukuki ve ekonomik amacı bulunmayan işlemlere dikkat edecek. Teknolojik risklere karşı tedbir alacak.

Kripto para platformları ile faizsiz konut şirketleri, tutar gözetmeksizin şüpheli işlemleri Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirecek. Kamu kurumlarının istediği tüm belgeleri vermek zorunda olacak.