Cumhurbaşkanı Erdoğan öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkış yaptı. Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne geçtiği sırada Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan kentsel dönüşüm alanında durdu. Buradaki inşaat işçilerini selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Çengelköy'de bulunan Vahdettin Köşkü'ne gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçileri selamladı
01.05.2021 - 15:15 | Son Güncelleme: 01.05.2021 - 15:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne giderken inşaat işçilerini selamladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,işçi,
786995 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/786995.aspx
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