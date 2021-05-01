Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, sosyal medya hesabından '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Bakan Kurum yaptığı paylaşımda, "Pandemi şartlarına rağmen gece gündüz demeden çalışan, alın teriyle emek sarf eden, üreten tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.