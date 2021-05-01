Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, sosyal medya hesabından '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Bakan Kurum yaptığı paylaşımda, "Pandemi şartlarına rağmen gece gündüz demeden çalışan, alın teriyle emek sarf eden, üreten tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan "1 Mayıs" kutlaması
01.05.2021 - 19:14 | Son Güncelleme: 01.05.2021 - 19:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.
Etiketler : Murat Kurum,
787045 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/787045.aspx
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