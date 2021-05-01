Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından İl Emniyet Müdürlüğü desteği ile PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan Eren-14 Kazan/Oğul-1 Operasyonu kapsamında 28 Nisan 2021 tarihinden itibaren ilimiz Kazan Vadisi, Oğul köyü kırsal alanı, Kavaklı bölgesi ve Şemdinli ilçesi kırsal alanında yapılan arama tarama faaliyetinde tespit edilen 6 adet barınak ve sığınak içerisinde; 3 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 7 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 121 adet 5,56 mm AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 150 adet 7,62 mm AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 26 adet Bixi fişeği, 2 adet el bombası, 3 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 1 adet çift jet etkili roketatar mühimmatı, 4 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 1 adet av tüfeği, 4 adet 5'er kg'lık plastik bidon içerisinde amonyum nitrat ile hazırlanmış EYP (El Yapımı atlayıcı), 1 adet büyük tüp içerisinde 12 kg'lık amonyum nitrat ile hazırlanmış EYP (el yapımı patlayıcı), 1 adet 2,5 litrelik pet şişe içerisinde amonyum nitrat ile hazırlanmış EYP, 1 adet koli bandı ve naylonla sarılmış basma düzeneği, 3 adet uzaktan komutalı pil bloklarına bağlı EYP anahtarı, 60 metre EYP yapımında kullanılan çok damarlı kablo, 7 adet EYP yapımında kullanılan koli bandı, 2 adet akü, 20 adet büyük pil, 1 adet güneş paneli, 1 adet met, 1 adet yelek, 2 adet pantolon, 2 adet uyku tulumu, 2 adet puşi ile muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.