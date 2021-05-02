Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 22 milyon 874 bin 102 doz Covid-19 aşısı yapıldı. Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünya ülkeleri arasında 7. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 26,76 oldu. 13 milyon 740 bin 100 kişiye ilk doz, 9 milyon 134 bin 2 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.