Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 22 milyon 874 bin 102 doz Covid-19 aşısı yapıldı. Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünya ülkeleri arasında 7. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 26,76 oldu. 13 milyon 740 bin 100 kişiye ilk doz, 9 milyon 134 bin 2 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.
Türkiye tek doz aşılamada 7’nci, çift dozda 5’inci
02.05.2021 - 03:25 | Son Güncelleme: 02.05.2021 - 03:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Covid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 253 milyon 460 bin doz ile dünyada en fazla aşı yapılan ülke olurken onu 240 milyon 160 bin ile ABD, 154 milyon 989 bin ile Hindistan, 48 milyon 140 bin ile İngiltere, 41 milyon 990 bin ile Brezilya, 28 milyon 770 bin ile Almanya, 22 milyon 874 bin ile Türkiye izledi.
Etiketler : aşılama,covid aşısı,koronavirüs aşısı,
787108 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/787108.aspx
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