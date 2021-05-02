Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Misli.com 3. Lig 1. Grubu lider tamamlayan Diyarbekirspor birçok tebrik mesajı aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soyu, sosyal medya hesabından, "Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig'den 2. Lig'e yükselen Diyarbekirspor'u, futbolcuları ve yönetimini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bir tebrik de AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'tan geldi. Sosyal medyada paylaşım yapan Kurtulmuş, “Türkiye Futbol Federasyonu 2020-2021 sezonunda 3. Ligden 2. Lige yükselen Diyarbekirspor'u kutluyorum” cümlelerine yer verdi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikçi, Kayapınar Kaymakamı Ünal Koç, milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Amedspor, Diyarbakırspor, sivil toplum kuruluşları ile Türkiye genelinde bir çok spor kulübü ve spor adamı mesaj paylaşarak Diyarbekirspor'un başarısından dolayı kutladı.