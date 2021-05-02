Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

O süreçte yaptığı tasarruflara değinen Babacan “11 yıl Hazine'deki makam odamdaki mobilya neyse devrettiğim günkü mobilya aynı gün oldu. Defalarca mobilya değiştirmeyi bilmez miydim? Şu mobilyanın iskeleti durdu, kumaşı yıprandığı için sadece kumaşını değiştirttim ben biliyor musunuz? Bunu Hazine Bakanı olarak böyle yönettim. Niye? Tasarruf ruhunu yukarıdan aşağıya bütün sistem görsün diye” açıklamasında bulundu. Twitter hesabından da programın tasarruflarla ilgili kısmını paylaşan Babacan “Fotokopi çektiğimiz A4 kâğıdını önlü arkalı kullanarak tasarruf ettiğimiz günlerde benim için 'Fren Ali' demişlerdi. 125 bin makam arabası alan israf zihniyeti ise anca duvara tosladı" notunu düştü.

‘FREN ALİ AMA NEYE?”

Babacan’ın bu paylaşımına cevap ise gecikmedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank “Busan'da Kore yemeği yiyemeyince kriz çıkaran, yurtdışında Mercedes harici araca burun kıvıran, Londra-Vaşington gezilerinde kalacağı otelin yıldız sayısıyla ilgilenen bir geçmişi olmasa bu mütevazılık numarasına ben bile kanabilirdim. Fren Ali ama neye? Sanayiye olmasın sakın?” eleştirisinde bulundu.