Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’de 2 yıl önce öldürülen DEAŞ lideri Ebu Bekir El-Bağdadi'nin en çok güvendiği kilit isimler arasında yer alan ve örgütün sözde 'askeri yapılanma'nın başında bulunan 'Basim' kod adlı A.S.İ.M, 28 Nisan'da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve polisin düzenlediği ortak operasyonla yakalandı. Afganistanlı militanın, El-Bağdadi'nin Irak'tan Suriye'ye geçişinde rol aldığı, zaman zaman yeraltında gizlenmesinde yardımcı olduğu aktarıldı. Dün sorgusu tamamlanan A.S.İ.M, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.