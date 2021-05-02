Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Tam kapanma sürecinde 2 Mayıs saat 21.00 itibarıyla e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-başvuru sisteminden muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik toplam 3 milyon 21 bin 778 'çalışma muafiyet izni belgesi' düzenlenmiştir” denildi.