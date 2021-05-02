İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Tam kapanma sürecinde 2 Mayıs saat 21.00 itibarıyla e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-başvuru sisteminden muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik toplam 3 milyon 21 bin 778 'çalışma muafiyet izni belgesi' düzenlenmiştir” denildi.
3 milyon 21 bin 778 ‘çalışma muafiyet izni belgesi’ düzenlendi
02.05.2021 - 22:12 | Son Güncelleme: 02.05.2021 - 22:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı, tam kapanma sürecinde 2 Mayıs saat 21.00 itibarıyla e-devlet üzerinden sektör çalışanlarına yönelik toplam 3 milyon 21 bin 778 “çalışma muafiyet izni belgesi” düzenlendiğini açıkladı.
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,
787292 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/787292.aspx
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