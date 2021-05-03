Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte Libya'ya sürpriz ziyaret gerçekleştirmişti. Bakan Akar, Libya heyetiyle gerçekleşen heyetler arası görüşmelerin ardından Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Akar’a Fidan ve Güler de eşlik etti.