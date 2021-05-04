Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında nisan ayında 11 milyon 463 bin 48 denetim gerçekleştirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı'dan önemli açıklamalar:

"Nisan ayında etkisiz hale getirilen 115 teröristten 16’sı ölü, 2’si yaralı, 72’si sağ, 25’i teslim olarak etkisiz hale getirilmiştir. 66’sı PKK/KCK, 49’u DEAŞ/HTŞ terör örgütü mensubudur."

"2021 yılı Nisan ayında İstanbul Otogarı'nda bombalı eylem girişimi dahil olmak üzere toplam 25 terör eylemi engellendi."

"Uyuşturucu ile mücadele kapsamında Nisan ayında gerçekleştirilen 16 bin 453 operasyonda 23 bin 306 kişi gözaltına alınıp, bin 919 kişi tutuklandı."

“Tam kapanma sürecinde sektör çalışanlarına şu ana kadar e-başvuru üzerinde 6 milyon 385 bin çalışma muafiyet izin belgesi düzenlenmiş."