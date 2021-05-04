Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çatalca İlçe Başkanlığı’nda taciz iddiası ortalığı karıştırdı. İddialara göre ilçe başkan yardımcısı M.E.E., parti üyesi S.O.’yu telefonla mesaj atarak taciz etti. S.O.’nun ilçe yönetimine durumu iletmesi üzerine M.E.E.’nin istifası istendi. Görevinde istifa eden M.E.E.’nin partiden ihraç edilip edilmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.