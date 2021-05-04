Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan Mehmetçiklerimize makineli tüfek ile ateş açan 3 PKK/YPG'li terörist komandolarımızın verdiği karşılıkla etkisiz hale getirildi. Teröristlere ait bir barınak da ateş destek vasıtalarımızla tahrip edildi." ifadelerine yer verildi.
Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi
04.05.2021 - 17:52 | Son Güncelleme: 04.05.2021 - 18:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde Mehmetçiğe makineli tüfekle ateş açan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : msb,terörist,
787732 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/787732.aspx
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