Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 23 Nisan günü "Saat 16.15’te bir açıklama yapacağım" şeklinde paylaşımda bulunmuştu. Bunun ardından bütün haberlerde "Bakan Koca istifa mı edecek yoksa yeni yasaklar mı gelecek?" şeklinde tartışmalar başladı. Saat 16.15’i gösterdiğinde ise gerçek ortaya çıktı. Bakan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu bir çocuk oturtup kendisiymiş gibi açıklama yaptırttı.



MİLLİ EĞİTİM BAKANI DA KANDIRDI

Koca’dan sonra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan da güldüren bir şaka geldi. Sosyal medyadaki “#20liyaslarchallenge” akımına katılan Bakan Selçuk, bir fotoğraf paylaşıp “Taşınırken gençlik fotoğraflarımı kaybetmiştim ama elimde bir tane kalmış :)” ifadelerini yazdı. Fotoğrafı görenler “Bakanım bu ne yakışıklılık” gibi iltifatlarda bulundu. Oysa gerçek çok farklıydı. Selçuk’un paylaştığı fotoğraf dünya sinema tarihinin kült filmi The Godfather’in ‘baba’sı Vito Corleone’ye yani ünlü Hollywood yıldızı Marlon Brando’ya aitti.