Bakan Yanık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kerim Can evladımızın sağ salim bulunması yüreğimize su serpti. Çocuğumuzun yaşanan olaydan olumsuz etkilenmemesi için uzman psikososyal destek ekiplerimiz Kerim Can’ın yanında. Ailemizi bu süreçte desteklemeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Bakan Yanık: Uzman psikososyal ekiplerimiz Kerim Can'ın yanında
05.05.2021 - 02:03 | Son Güncelleme: 05.05.2021 - 02:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Burdur’un Altınyayla ilçesinde kaybolan ve 46 saatlik çalışma sonucunda bulunan otizmli Kerim Can Güney’in yaşadığı olaydan etkilenmemesi için psikososyal destek ekiplerinin yanında olduğunu açıkladı.
Etiketler : kerim can,kayıp çocuk,derya yanık,
787797 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/787797.aspx
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