Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Yanık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kerim Can evladımızın sağ salim bulunması yüreğimize su serpti. Çocuğumuzun yaşanan olaydan olumsuz etkilenmemesi için uzman psikososyal destek ekiplerimiz Kerim Can’ın yanında. Ailemizi bu süreçte desteklemeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.